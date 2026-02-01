Melikgazi’de Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Özhaseki Bulvarı ile Kartal Bulvarı kesişiminde gerçekleşen trafik kazasında, M.K. yönetimindeki 38 EK 256 plakalı otomobil, O.Ö. idaresindeki 38 AKH 655 plakalı araçla çarpıştı.

ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar meydana gelirken, kaza ihbarı üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrol neticesinde kazada yaralanan kimsenin olmadığını tespit etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonrası yapılan çalışmalarla birlikte otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.