Aydın’da Uçurumdan Düşme Olayında Hayat Kaybı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Nallıca mevkiinde yer alan Manastır yolunda bir kişinin uçurumda hareketsiz yattığına dair ihbar alan ekipler, hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri olay bölgesine yönlendirildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine vararak yerdeki kişinin bulunduğu konuma ulaştı.

KİŞİNİN HAYATI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, hayatını kaybeden kişinin isminin Mehmet Çiftçi olduğu tespit edildi. Olumsuz koşullarda bulunduğu yerden çıkarılan Çiftçi’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otopsi sonrasında kesin ölüm sebebinin belirleneceği belirtilirken, jandarma, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

