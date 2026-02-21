Aydın’daki Yaşlı Çiftin Katili Hurdacı Olarak Yakalandı

Doktor Ahmet Çakaloğlu, 8 Şubat’ta saat 18.00 civarında, bir süre haber alamadığı babası Turgut ve annesi Nuran Çakaloğlu’nun Efeler ilçesindeki Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi’ndeki müstakil evine gitti. Eve girdiğinde anne ve babasını kanlar içinde bulan Çakaloğlu, durumu hemen polise bildirerek yardım istedi. Söz konusu ihbar sonrası, adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, çiftin baş, boyun ve karın bölgelerine bıçak darbeleri alınarak öldürüldüklerini tespit etti. Cansız bedenler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Komşular, çiftin evinden saat 03.00 sıralarında kavga sesleri duyduklarını ifade etti.

YAŞLI ÇİFTİN KATİLİ HURDACI ÇIKTI

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, cinayet olayının aydınlatılması amacıyla 5 ayrı özel ekip oluşturdu. Eve yakın bölgede güvenlik kameralarının bulunmaması dikkat çekti. Savcılık kararıyla ev mühürlenirken, kapının önüne polis şeridi çekildi. Yapılan incelemede, Turgut Çakaloğlu’nun cenazesinin evin girişinde, Nuran Çakaloğlu’nun cenazesinin ise üst kattaki yatak odasında bulunduğu, her birinin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi.

KESEDEKİ ALTINLAR ALINMIŞ

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, 2 kesedeki altınların alındığı, ancak Nuran Çakaloğlu’nun vücudundaki altın kolye, küpe ve bileziklere dokunulmadığı tespit edildi. Buna ek olarak, evin zorla açıldığına dair bir delil bulunmadı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin Çakaloğlu çiftini tanıyor olabileceği ve cinayetlerin hırsızlık gibi gösterilmeye çalışıldığı ihtimali üzerinde yoğunlaştı. İki gün sonra otopsi işlemleri tamamlanan çift, 10 Şubat’ta Germencik Hıdırbeyli Mahallesi’nde toprağa verildi. Oğullardan Ahmet Çakaloğlu, olayın bir cinayet olduğunu belirtirken, Serhat Çakaloğlu cinayetin oldukça zalimce gerçekleştirildiğini dile getirdi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yaklaşık 12 gün boyunca yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından, şüphelinin hurdacılık yapan Ş.H. olduğu belirlendi. Bugün öğle saatlerinde düzenlenen operasyon ile polis, kaçmaya çalışan Ş.H.’yi gözaltına aldı. Ş.H., emniyetteki ilk ifadesinde suçunu kabul ederek, Turgut Çakaloğlu’ndan para istediğini, bu talebinin reddedilmesi üzerine öfkelendiğini ve saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Nuran Çakaloğlu’nu da evin üst katında ses duyduğu için bıçaklayarak öldürdüğünü anlattı. Ş.H., kullandığı bıçağı dereye attığını beyan etti. Polis, Ş.H.’nin belirttiği derede delil arama çalışmaları başlattı. Ş.H.’nin evine 5 kilometre mesafedeki derede arama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.