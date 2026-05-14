Aydın’dan Erdoğan’a Önemli Ziyaret Gerçekleşti

AK PARTİ HEYETİ CUMHURBAŞKANI’NI ZİYARET ETTİ

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yapılan ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aydın’a gösterdiği ilgi ve sağladığı desteklerin önemini vurguladı.

“ŞEHRİMİZE YENİ ESERLER KAZANDIRMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Çerçioğlu, şehre yeni eserler kazandırma çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Ziyareti hakkında açıklama yapan Başkan Çerçioğlu, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı; Aydın Milletvekilimiz Seda Sarıbaş ile birlikte ziyaret ederek bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın Aydınımıza olan özel ilgisi ve destekleriyle, şehrimize yeni eserler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Aydın’a hizmet üretmeye kesintisiz devam edeceklerini dile getiren Çerçioğlu, “Milletimize hizmet sorumluluğuyla; Aydınımız için eser üretmeye, şehrimize değer katacak çalışmaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.