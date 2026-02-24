Aydın Erdem’e 50 Milyon TL Tazminat Davası Açıldı

Beyhan T.’nin avukatı Ahmet Cidecioğlu aracılığıyla İstanbul 4. Aile Mahkemesi’ne gerçekleştirilen başvuruda, çiftin 2006 yılında evlendiği ve iki çocuklarının olduğu ifade edildi. Dilekçede, Aydın Erdem’in evlilik süresince eşini aldattığı, özellikle son ilişkisini oyuncu Dolunay Soysert ile sürdürdüğü belirtildi. Başvuruda, Erdem ile Soysert’in Arnavutköy’deki bir evde birlikte yaşamalarının yanı sıra, yurt içi ve yurt dışında çeşitli tatile çıkıp aynı otellerde konakladıkları da kaydedildi.

ALDATMA İDDİALARI

Aydın Erdem ile Dolunay Soysert’in birlikte yaşadığı ve sıkça tatile giderek evliliklerinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettikleri ifade edildi. Dilekçede, “Davalı Aydın Erdem ailesine 4 ve 13 Ağustos tarihlerinde tatilde olacağını bildirmiştir. Aile konutunun ve çocukların ihtiyaçları konusunda kendisinden talep geldiğinde, Güney Fransa’dan içki kadehi ile fotoğraf paylaşıp, ‘Para göndermeyeceğim, ben tatildeyim, konuları sen çöz’ diyerek evin nafakasını ünlü sevgilisi ile harcayarak müvekkilimi engellemiştir” denildi. Ayrıca, HTS araştırması yapıldığında Aydın Erdem ve Dolunay Soysert’in aynı mekanlarda bulunduğu bilgisi de dilekçede yer aldı.

VELAYET VE TAZMİNAT TALEPLERİ

Dava dilekçesinde Beyhan T.’nin çocuklarıyla birlikte yaşayabilmesi için Beşiktaş’taki ortak konutun dava süresince kendisine ve çocuklarına tahsis edilmesi talep edildi. Aynı zamanda, Beyhan T.’nin yaşadığı manevi yıkım ve travmanın giderilmesi adına Aydın Erdem’in 50 milyon TL maddi ve manevi tazminat ödemesi istendi.