İngiltere’de Epstein Bağlantılı Siyasi Kriz Büyüyor

Jeffrey Epstein belgeleri, Avrupa ülkelerini etkisi altına almaya devam ediyor. İngiltere’de, Epstein ile devlet sırlarını paylaşma iddialarıyla gündeme gelen önemli siyasetçi Peter Mandelson, polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan resmi açıklamada, 72 yaşındaki bir erkeğin “kamu görevini kötüye kullanma” şüphesiyle gözaltına alındığı bilgisi verildi. 23 Şubat Pazartesi günü Camden’daki bir adreste gözaltına alınan Mandelson, sorgulanmak üzere Londra’daki bir polis merkezine götürüldü. Gözaltının, Wiltshire ve Camden bölgelerindeki iki ayrı adrese yönelik gerçekleştirilen arama emirlerinin ardından gerçekleştiği kaydedildi.

EPSTEIN BAĞLANTISI SİYASİ KRİZE NEDEN OLDU

ABD’deki skandalın yankıları, İngiltere’de ciddi bir siyasi krize dönüştü ve Mandelson ile Epstein arasındaki yazışmalar merak konusu oldu. Bu yazışmaların, Mandelson’ın 2009 yılında Gordon Brown hükümetinde İş ve Ticaret Bakanı olduğu dönemde gerçekleştiği bildiriliyor. Mandelson, 2024 yılında İngiltere’nin ABD Büyükelçisi olarak atanmıştı; ancak Epstein ile gönderdiği yazışmalar kamuoyuna yansıdıktan sonra görevinden alındı. Türk siyasetinde, Labour Partisi’nin 1997, 2001 ve 2005 genel seçim zaferlerinin mimarlarından biri olarak bilinen Mandelson, yeni belgelerin ortaya çıkmasının ardından hem parti üyeliğinden hem de House of Lords’tan istifa etti.

YENİ İFŞA EDİLEN YAZIŞMALARDA GÜNDEME GELEN DETAYLAR

Mandelson’ın Epstein ile yeni ifşa edilen yazışmalarında önemli bilgiler sızdırdığı ortaya çıktı. 2009 yılında Epstein’e, JP Morgan bankasının CEO’sunun İngiltere Maliye Bakanı’nı bankacı primlerine yönelik vergi planları nedeniyle “hafifçe tehdit etmesi” gerektiğini ilettiği, ayrıca euro bölgesinde meydana gelen borç krizine dair hazırladığı 500 milyar euroluk kurtarma paketini Epstein’e önceden bildirdiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, Epstein’in 2003 ve 2004 yıllarında, her biri 25 bin dolar olmak üzere Mandelson’a toplamda 75 bin dolar göndermesi ve Epstein’in, Mandelson’ın partneri Reinaldo Avila da Silva’ya 10 bin sterlin göndermesi dikkat çekti.