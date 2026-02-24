Meksika’da Eş Zamanlı Şiddet Olayları Yaşandı

Meksika’nın Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, El Mencho’nun etkisiz hale getirilmesinin ardından 16 eyalette eş zamanlı olarak şiddet olaylarının yaşandığını duyurdu. Harfuch, CJNG’nin gerçekleştirdiği saldırılarda 25 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, operasyonlarda ise 30 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Yetkililer, 11 eyalette toplam 85 kara yolunun kartel bağlantılı gruplar tarafından kapatıldığını ifade ederken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ana arterlerde ulaşımın yeniden sağlandığını bildirdi.

TURİZM VE ETKİLERİ

2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak şehirler arasında yer alan Guadalajara’daki hayvanat bahçesine giden yaklaşık 1000 turist, yaşanılan güvenlik sorunları nedeniyle şehirde mahsur kaldı. Bölgeye 21 otobüs ve 5 minibüs gönderilirken, turistlere yiyecek yardımı yapıldı. Ülkenin turizm açısından önemli noktalarından biri olan Puerto Vallarta’da ise uçuşların iptal edildiği bildirildi. Amerikalı sanatçı Kali Uchis’in planlanan konseri de dahil olmak üzere birçok toplu etkinlik askıya alındı.

EL MENCHO’NUN CENAZESİ BAŞKENTE GÖNDERİLDİ

Askeri bir operasyon sonucunda öldürülen El Mencho’nun cenazesi, Federal Cumhuriyet Savcılığı’na ait hangardan sıkı güvenlik önlemleri altında başkentteki adli tıp kurumuna sevk edildi.

OPERASYONUN ARKA PLANI

Federal güvenlik güçleri, Tapalpa kasabasında CJNG’ye yönelik bir askeri operasyon düzenlemiş ve çıkan çatışmada El Mencho’nun yaşamını kaybettiği bildirilmişti. Operasyon sonrası kartelin intikam eylemleri çerçevesinde Jalisco başta olmak üzere birçok eyalette yol kapatma, araç ve işyeri kundaklama olayları yaşandı. Jalisco eyalet yönetimi, halktan evlerinde kalmaya davet ederken toplu taşımayı askıya aldı ve “kırmızı alarm” durumu uygulamaya konuldu. Ülke genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, bazı bölgelerde şiddet olaylarının devam ettiği bildiriliyor.