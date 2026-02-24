İzmir 16 Yılın En Yağışlı Şubatını Yaşıyor

izmir-16-yilin-en-yagisli-subatini-yasiyor

İzmir, son 16 yılın en yağışlı şubat ayını geçiriyor.

DÜZENLİ YAĞIŞ MİKTARI ARTIKLARIYOR

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl şubat ayında kente sadece 23 günde 296 kilogram yağış düştü.

REKOR SEVİYEYİ GÖRECEK

Bu miktarın, 2010 yılının şubat ayında kaydedilen 301,3 kilogram yağışın ardından gelen en yüksek ikinci değer olduğu belirtildi. Geçen yıl toplamda 429,1 kilogram yağış alan İzmir, bu yılın başından itibaren ise 519,7 kilogram yağışla yine gözleri üzerine çekiyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İngiltere’de Epstein Bağlantılı Siyasi Kriz Büyüyor

İngiltere'de, Jeffrey Epstein ile devlet sırlarını paylaştığı iddia edilen İşçi Partisi üyesi Peter Mandelson gözaltına alındı.
Gündem

Siyasi Parti Liderleriyle Görüşmeler Başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli ile öğle saatlerinde, CHP lideri Özgür Özel ile ise akşamüstü bir araya gelecek.
Gündem

Meksika’da Eş Zamanlı Şiddet Olayları Yaşandı

"El Mencho" olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli liderinin ölümü sonrası Meksika'da çıkan şiddet olaylarında 55 kişi, bunun 25'i güvenlik mensubu, hayatını kaybetti.
Gündem

7 Kişi Bulunan Ambulans Uçak Düştü

Jharkhand eyaletinde, 7 kişinin bulunduğu bir ambulans uçak düştü. Kaza, eyaletin başkenti Ranchi çevresinde gerçekleşti.
Gündem

Hadise UNICEF İle Olan Bağını Sonlandırdı

Ramazan döneminde UNICEF için bağış videosu paylaşan Hadise, sosyal medyada gelen eleştirilerin ardından organizasyonla ilişiğini kesme kararı aldığını duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.