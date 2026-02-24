İzmir 16 Yılın En Yağışlı Şubatını Yaşıyor

İzmir, son 16 yılın en yağışlı şubat ayını geçiriyor.

DÜZENLİ YAĞIŞ MİKTARI ARTIKLARIYOR

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl şubat ayında kente sadece 23 günde 296 kilogram yağış düştü.

REKOR SEVİYEYİ GÖRECEK

Bu miktarın, 2010 yılının şubat ayında kaydedilen 301,3 kilogram yağışın ardından gelen en yüksek ikinci değer olduğu belirtildi. Geçen yıl toplamda 429,1 kilogram yağış alan İzmir, bu yılın başından itibaren ise 519,7 kilogram yağışla yine gözleri üzerine çekiyor.