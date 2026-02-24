Siyasi Parti Liderleriyle Görüşmeler Başlıyor

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Süreç çerçevesinde oluşturulan Milli Dayanışma ve Kardeşlik komisyonu, çalışmalarını tamamlayarak ortak rapor yazımına geçti. Bu süreçte komisyona başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti liderleriyle de görüşmelerine başlayacak.

İLK GÖRÜŞME BAHÇELİ İLE

Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirecek. Görüşmenin saati 12.00 olarak belirlendi.

ÖZGÜR ÖZEL VE DEM İLE GÖRÜŞECEK

Bahçeli’nin ardından sırasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 15.30’da, ardından ise 16.30’da DEM Parti grubu ile bir araya gelecek olan Kurtulmuş, süreçle ilgili değerlendirmelerini liderlerle paylaşacak.