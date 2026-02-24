Siyasi Parti Liderleriyle Görüşmeler Başlıyor

siyasi-parti-liderleriyle-gorusmeler-basliyor

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Süreç çerçevesinde oluşturulan Milli Dayanışma ve Kardeşlik komisyonu, çalışmalarını tamamlayarak ortak rapor yazımına geçti. Bu süreçte komisyona başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti liderleriyle de görüşmelerine başlayacak.

İLK GÖRÜŞME BAHÇELİ İLE

Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirecek. Görüşmenin saati 12.00 olarak belirlendi.

ÖZGÜR ÖZEL VE DEM İLE GÖRÜŞECEK

Bahçeli’nin ardından sırasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 15.30’da, ardından ise 16.30’da DEM Parti grubu ile bir araya gelecek olan Kurtulmuş, süreçle ilgili değerlendirmelerini liderlerle paylaşacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İzmir 16 Yılın En Yağışlı Şubatını Yaşıyor

Meteoroloji verilerine göre, İzmir'de bu yıl şubat ayında 296 kilogram yağış kaydedildi. Ay boyunca toplam 23 gün yağış yaşandı.
Gündem

İngiltere’de Epstein Bağlantılı Siyasi Kriz Büyüyor

İngiltere'de, Jeffrey Epstein ile devlet sırlarını paylaştığı iddia edilen İşçi Partisi üyesi Peter Mandelson gözaltına alındı.
Gündem

Meksika’da Eş Zamanlı Şiddet Olayları Yaşandı

"El Mencho" olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli liderinin ölümü sonrası Meksika'da çıkan şiddet olaylarında 55 kişi, bunun 25'i güvenlik mensubu, hayatını kaybetti.
Gündem

7 Kişi Bulunan Ambulans Uçak Düştü

Jharkhand eyaletinde, 7 kişinin bulunduğu bir ambulans uçak düştü. Kaza, eyaletin başkenti Ranchi çevresinde gerçekleşti.
Gündem

Hadise UNICEF İle Olan Bağını Sonlandırdı

Ramazan döneminde UNICEF için bağış videosu paylaşan Hadise, sosyal medyada gelen eleştirilerin ardından organizasyonla ilişiğini kesme kararı aldığını duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.