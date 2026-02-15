Aydın İlyasdere Mahallesi’nde Taşkın Zeytinlikleri Vurdu

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı İlyasdere Mahallesi’nde etkili olan yoğun yağışlar, burada dere seviyesinin hızla yükselmesine neden oldu. Taşkın sonucu, dere yatağının dışına taşan sular çevrede yer alan zeytinliklere yayıldı. Bahçelerde büyük çukur ve yarıkların oluşmasının yanı sıra, toprak aşınmaları sonucunda yeni su kanalları ortaya çıktı. Bazı yerlerde iki insan boyunu aşan yarıklardan akan sular, bahçelere ulaşımı olumsuz etkiledi.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ADIMLAR ATILACAK

İlyasdere Mahalle Muhtarı Tuncay Öztürk, yaşanan bu olumsuzluklarla ilgili yetkililere bilgi verildiğini ifade etti. Öztürk, “Yetkililerimize durumu ilettik, ilgileniyorlar. En kısa sürede bölgede çalışmaların başlatılacağını öğrendik” dedi. Dere ve bahçe yollarındaki taşkın kaynaklı hasarların giderilmesi amacıyla somut adımlar atılacağı belirtiliyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEDBİR TALEBİ

Yetkililerin bölgede hasar tespit ve iyileştirme çalışmalarını başlatması beklenirken, mahalle sakinleri yeni yağışların yaşanmaması adına ek tedbirlerin alınmasını talep ediyor.

