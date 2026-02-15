Imran Khan’ın Görme Kaybı Sağlık Durumunu Kötüleştiriyor

Eski Başbakan’ın Sağlık Durumu Ciddileşiyor

Pakistan’da 2023 yılından bu yana tutuklu bulunan eski Başbakan Imran Khan, son zamanlarda bir bilirkişi tarafından cezaevinde ziyaret edildi. Yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda, Khan’ın sağ gözünde yüzde 85 oranında görme kaybı yaşandığı kaydedildi. Bu gelişmelerle birlikte muhalefet üyeleri, kötüleşen sağlık durumu sebebiyle Khan’ın başkent İslamabad’daki Uluslararası Şifa Hastanesi’ne kaldırılması talebiyle parlamento binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Muhalefet, Khan’ın görme kaybının tedavi sürecinde yaşanan gecikmelerden kaynaklandığını savundu.

MUCİZE KLİNİK SEVKİ

Muhalefetin yaptığı çağrıların ardından Pakistan hükümeti, Khan’ın hastaneye sevk edilmesine onay verdi. Pakistan Parlamento İşleri Bakanı Tarık Fazal Chaudhry, “Imran Khan’ın sağlık durumu göz önünde bulundurularak, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) kurucusunun hastaneye sevk edilmesine ve bir tıbbi heyet oluşturulmasına karar verilmiştir” dedi. Fakat PTI’den yetkililer, Khan’ın aile üyeleri ve kişisel hekimleri onay vermeden hastaneye sevk edilmesine karşı çıktı.

TIBBİ SÜREÇTE GEREKEN ŞARTLAR

Parti yetkilileri, Khan’ın muayenesinin en az bir aile üyesinin huzurunda gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanında, eski başbakanın kişisel doktorları olmadan hiçbir tedaviye başlanmaması gerektiği vurgulandı. Khan’ın sağlık durumu hakkında bilgilere yönelik gizlenme çabalarını kabul edilemez olarak nitelendirildi. Imran Khan, Ağustos 2023 tarihinden bu yana cezaevinde tutuluyor. Eski Başbakan, Nisan 2022’de gerçekleşen güven oylamasında aleyhindeki kararla görevden alınmış ve pek çok suçlama ile karşı karşıya kalmıştı.

