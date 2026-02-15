Fenerbahçe Trabzonspor Derbisiyle Zirveye Yaklaşıyor

fenerbahce-trabzonspor-derbisiyle-zirveye-yaklasiyor

Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinden büyük bir galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte rakibi Galatasaray’la arasındaki farkı kapatmış oldu.

FENERBAHÇE’DE TEDESCO ETKİSİ…

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, ilk 19 lig karşılaşmasında yenilgi almayarak Oscar Hold’un 1964-65 sezonundaki tarihi rekoruna ortaklık sağladı. Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçını da kazanarak, bu rekabette Aralık 2002 ile Nisan 2005 tarihleri arasında elde edilen üst üste beş galibiyetin ardından bir kez daha bu başarıyı elde etti.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u zirve mücadelesinin dışına ittiğini belirterek, “Şu anda zangır zangır titreyen kim biliyor musun, Galatasaray” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Ülke Genelinde Uygulanıyor

Ticaret Bakanlığı, devreye aldığı "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" ile artık satılık taşınmaz ilanlarını da doğrulamaya başladı. Uygulama ülke genelinde hayata geçirildi.
Gündem

İznik Gölü’nde Çekilme Riskine Dikkat Çekildi

İznik Gölü'nde yaşanan su seviyesindeki düşüş, son yağışlara rağmen devam ediyor; bu durum bölgedeki çiftçileri ve esnafı endişelendiriyor.
Gündem

Rusya’dan Navalnıy İddialarına Sert Tepki Geldi

Rusya, muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın zehirli ok kurbağalarının toksiniyle öldüğü iddialarını, Batı'nın dikkatini başka yöne çekme çabası olarak değerlendirdi.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya’da Temaslarda Bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret ederek ikili ilişkileri güçlendirecek ve Gazze'deki ateşkesin gelişimini görüşecek.
Gündem

Fenerbahçe Şampiyonluk İddiasını Sürdürdü: Aktürkoğlu Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe, Süper Lig'deki 22. haftada Trabzonspor'u 3-2 yenerek liderlik mücadelesine devam etti. Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonrası Galatasaray demesi ise sosyal medyada dikkat çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.