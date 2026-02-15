Fenerbahçe Trabzonspor Derbisiyle Zirveye Yaklaşıyor

Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinden büyük bir galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte rakibi Galatasaray’la arasındaki farkı kapatmış oldu.

FENERBAHÇE’DE TEDESCO ETKİSİ…

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, ilk 19 lig karşılaşmasında yenilgi almayarak Oscar Hold’un 1964-65 sezonundaki tarihi rekoruna ortaklık sağladı. Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçını da kazanarak, bu rekabette Aralık 2002 ile Nisan 2005 tarihleri arasında elde edilen üst üste beş galibiyetin ardından bir kez daha bu başarıyı elde etti.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u zirve mücadelesinin dışına ittiğini belirterek, “Şu anda zangır zangır titreyen kim biliyor musun, Galatasaray” ifadelerini kullandı.