İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı imzasıyla İçişleri Bakanlığı görevini Ali Yerlikaya’dan devralan Mustafa Çiftçi, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Gazeteci Sinan Burhan, Bir yayın programında Bakan Çiftçi ile yaptığı görüşmede geçen diyaloglara yer verdi. Bakan Çiftçi, TBMM’deki yemin töreni öncesinde meydana gelen kavgaya da değindi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Başak Şengül ile gerçekleştirdiği programında Bakan Çiftçi’nin ifadelerini aktardı. “Sayın Mustafa Çiftçi ile yıllardır bir dostluğumuz var. Çiftçi, bir kulis insanı değildir. Dolayısıyla böyle bir görevlendirmenin muhtemelen kendisi tarafından beklenmediğini düşünüyorum. Bir vatandaş olarak bu görevlendirmeden çok memnun oldum.” şeklinde sözlerini dillendirdi. Burhan, Çiftçi’yi arayarak kamuoyunu ilgilendiren konular hakkında, özellikle ülke gündemindeki çeteler, yasadışı bahis ve göç gibi konularda sorular yöneltti. Ayrıca, vatandaşların kendilerini güvende hissetmeyenler için bakanın alacağı önlemleri öğrenmek istedi ve Bakan Çiftçi, şu cevabı verdi:

HER TÜRLÜ HAKSIZLIK VE ADALETSİZLİĞİN ÜSTÜNE GİDİLECEK

“Bu ülkede bir vatandaşımız huzur içinde uyumuyorsa, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de uyumayacak. Bir anne baba çocuğu sokağa çıkarken endişe ediyorsa, Mustafa Çiftçi de endişe edecek. Her türlü haksızlık ve adaletsizliğin üstüne gidilecek. Devletin gücü, güveni ve merhameti topluma hissettirilecek.” şeklinde belirtti.

MİLLETLE SİYASET ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA GÖREV YAPILACAK

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “24 saat kapımız açık olacak, millete efendilik yapmayacaksınız; millete hizmet edecekseniz” emrinin rehber edinileceğini dile getirdi ve milletle siyaset anlayışı doğrultusunda görev yapacaklarını vurguladı.

MECLİS’TEKİ KAVGAYA İLİŞKİN KONUŞTU

TBMM’nin milletin meclisi olduğuna dikkat çeken Çiftçi, “Kurtuluş Savaşı vermiş bir meclis. Demokrasinin yaşandığı meclis. Meclis’te yapılan ve ortaya konulan eylem, Kurtuluş Savaşı yapmış meclise yakışmamaktadır.” ifadelerini kullandı.