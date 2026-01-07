Aydın Valiliği Domuz Eti Dağıtımı İddiasını Yalanladı

aydin-valiligi-domuz-eti-dagitimi-iddiasini-yalanladi

İDDİA ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPILDI

Olayın 2015 yılında Efeler ilçesinde bulunan Bey Camii önünde, Cuma namazı çıkışında gerçekleştiği iddia ediliyor. Bir kasap olan C.C.’nin, 500 kilo domuz etinden hazırlanan kavurmayı, pilav eşliğinde camiden çıkan cemaat ve çevredeki vatandaşlara hayır yemeği olarak sunduğu öne sürülmekte. Yaklaşık 3 bin kişinin bu yemekten faydalandığı belirtiliyor.

YANLIŞ ALGILAMA UYARISI YAPILDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin hayır amaçlı bir etkinlikte vatandaşlara 500 kilogram domuz eti yedirdiğine dair haberlerin, kamuoyunda yanıltıcı bir algıya yol açtığı ifade edildi. Yapılan incelemelerin sonucunda, iddianın 2015 yılına ait olduğunun belirlendiği aktarıldı. Ayrıca, o yıl içerisinde ilgili konuda herhangi bir ihbar veya resmi başvuru yapılmadığı kaydedildi.

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açıklamada, C.C.’nin adı geçtiği için 2016 yılında Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılan ihbarlar doğrultusunda denetimlerin yapıldığı, bu denetimlerde çeşitli miktarlarda domuz etinin tespit edildiği belirtildi. Tespit edilen olumsuzluklar nedeniyle gerekli idari ve adli işlemlerin uygulandığı vurgulanırken, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin Valilik koordinasyonunda il genelinde titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fas’ta 773 Bin Yıllık İnsan Fosilleri Bulundu

Fas'taki Kazablanka yakınlarında bulunan 773 bin yıllık insan fosilleri, insan evrimi hakkında önemli bilgiler sağlıyor. Bu keşif, bilim dünyasında heyecan yarattı.
Gündem

Ahmet Hakan’dan Hasan Ufuk Çakır Değerlendirmesi

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın CHP'den AK Parti'ye geçiş süreci, Ahmet Hakan tarafından Hürriyet gazetesindeki köşesinde gündeme getirildi.
Gündem

Fenerbahçe Guendouzi İçin Lazio İle Anlaştı

Fenerbahçe, İtalyan basınından gelen haberlere göre, Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi Lazio ile anlaşarak kadrosuna katmayı başardı.
Gündem

Kuşadası’nda Belediyeler Arasında Gerginlik Yükseldi

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında, bir alanda yapılan çalışmalar nedeniyle gerginlik yaşandı. Büyükşehir ekipleri, uygulamayı durdurma çabasında bulundu.
Gündem

Bursa’daki Işıklı Cisimlerin Kaynağı Belirlendi

Bursa'da akşam saatlerinde panik yaratan gizemli ışıkların, Starlink uydularına ait olduğu belirlendi. Olay, bölge halkında merak uyandırdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.