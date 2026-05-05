Milan Skriniar’dan Fenerbahçe’ye Bir Kötü Haber Daha

FENERBAHÇE’DE SAKATLIK KRİZİ SÜRGÜNDE

Fenerbahçe’nin savunmasında önemli bir yer tutan Milan Skriniar’ın sakatlık sorunu devam ediyor. 31 yaşındaki Slovak oyuncudan Sarı-lacivertli takıma bir kötü haber daha geldi.

SON MAÇTA YOK

Sakatı nedeniyle bir önceki Başakşehir karşılaşmasında yer alamayan tecrübeli stoper, Konyaspor ile oynanacak maçta da forma giyemeyecek. Skriniar’ın, takımın kadrosunda yer alıp almayacağı ise Cuma günü belli olacak.

GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 40 maçta süre alan Milan Skriniar, bu süreçte 2 gol atarken 1 asist gerçekleştirdi.