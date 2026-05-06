Uludağ’da Mayıs Ayında Kar Kalınlığı 67 Santimetreye Ulaştı

Son günlerde devam eden kar yağışları, Uludağ’ın zirvesi ve eteklerini beyaz örtüyle kapladı. Mayıs ayında gerçekleşen kar yağışı sonucu bölgedeki kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçüldü.

ULUDAĞ’DA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Uludağ’da en yüksek sıcaklık 5 derece, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 4 derece olarak öngörülüyor. Hafta sonuna kadar bölgede yağış beklenmezken, gelecek haftada yağmur öngörülüyor.

BİZ İÇİN VE MİSAFİRLER İÇİN İYİ OLDU

Uludağ Orman Köşkleri İşletme Müdürü Eray Özenoğlu, bu yıl kış sezonunun oldukça verimli geçtiğini aktardı. Özellikle sömestir tatilinde tam doluluk yaşadıklarını belirten Özenoğlu, “Hem yerli hem yabancı misafirlerle güzel bir sezon geçirdik. 2019 yılından beri buradayım. Mayıs ayında daha önce kar yağmıştı ama geçici bir durumdu. Şu anda 1 metreye yakın kar var. İlk defa mayıs ayında böyle bir kar görüyoruz. Biz de şaşırdık aslında ama hem buraya gelen misafirler için hem de bizler için iyi oldu.” ifadelerini kullandı. Özenoğlu, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak duyurulmasıyla rezervasyonlarda bir hareketlilik yaşandığını da sözlerine ekleyerek, “Kar yağışıyla beraber telefonlarımız çalıyor ama o döneme kalır mı bilmiyoruz. Kar yağışı insanları heyecanlandırdı.” şeklinde konuştu.

