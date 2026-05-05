Real Madrid, Kenan Yıldız’ı Transfer Etmeyi Planlıyor

Real Madrid, bu sezon La Liga’da Barcelona’ya kaybetmesi ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elenmesi sonrasında, gelecek sezon yapacağı kadro güçlendirmelerini göz önünde bulunduruyor.

BAŞKAN YENİ İSİM İSTİYOR

Arda Güler’in de formasını giydiği Real Madrid’in başkanı Florentino Perez, kadroya bir Türk futbolcu daha eklemek istiyor.

İTALYAN MEDYASI DUYURDU

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; “Juventus, sezonu Şampiyonlar Ligi potasında tamamladığı takdirde büyük transferler gerçekleştirecek. Ancak, Kenan Yıldız’ın ayrılığını yaşamak istemiyorlar. Kenan, kulübüne ve Torino şehirine bağlı ve bu nedenle gelecek teklifleri geri çevirmek zorunda kalabilir.”

Florentino Perez’in Kenan Yıldız’ı takıma katmak istediği belirtiliyor. Real Madrid, bu sezon La Liga’daki kaybının ve Şampiyonlar Ligi’ndeki erken elenişinin intikamını almak için yeni sezona hazırlanıyor. Kenan Yıldız, bu bağlamda Real Madrid’in transfer hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor.