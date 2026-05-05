Real Madrid, Kenan Yıldız’ı Transfer Etmeyi Planlıyor

Real Madrid, bu sezon La Liga’da Barcelona’ya kaybetmesi ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elenmesi sonrasında, gelecek sezon yapacağı kadro güçlendirmelerini göz önünde bulunduruyor.

BAŞKAN YENİ İSİM İSTİYOR

Arda Güler’in de formasını giydiği Real Madrid’in başkanı Florentino Perez, kadroya bir Türk futbolcu daha eklemek istiyor.

İTALYAN MEDYASI DUYURDU

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; “Juventus, sezonu Şampiyonlar Ligi potasında tamamladığı takdirde büyük transferler gerçekleştirecek. Ancak, Kenan Yıldız’ın ayrılığını yaşamak istemiyorlar. Kenan, kulübüne ve Torino şehirine bağlı ve bu nedenle gelecek teklifleri geri çevirmek zorunda kalabilir.”

Florentino Perez’in Kenan Yıldız’ı takıma katmak istediği belirtiliyor. Real Madrid, bu sezon La Liga’daki kaybının ve Şampiyonlar Ligi’ndeki erken elenişinin intikamını almak için yeni sezona hazırlanıyor. Kenan Yıldız, bu bağlamda Real Madrid’in transfer hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor.

Milan Skriniar’dan Fenerbahçe’ye Bir Kötü Haber Daha

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, süren sakatlığı nedeniyle Konyaspor karşısında da sahada yer alamayacak.
Kaan Ayhan’ın Yeni Transfer Rotası Almanya Olabilir

Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın takımdaki dönemi bitiyor. Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği savunmacı yaz transferinde Almanya'ya dönmeyi planlıyor. Şaşırtan takımla görüşmeler sürüyor.
Cüneyt Çakır’dan 2026 Dünya Kupası Vizyonu Açıklaması

Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, FIFA ve UEFA'daki görevine devam ederken 2026 Dünya Kupası'nda da hakemlik yapacağını açıkladı.
Samsunspor’da Transfer Planlaması Aşamaları Açıklandı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den kiralanan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında belirsizlik olduğunu ancak gelecek sezonda takımda kalmasını umduklarını belirtti.
Bodrum FK Play-Off’lara Süper Lig Hedefiyle Hazır

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'de play-off'a kalmayı başardı ve bir yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönmeyi hedefliyor.