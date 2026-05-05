Kaan Ayhan’ın Yeni Transfer Rotası Almanya Olabilir

Galatasaray formasıyla 3.5 sezon geçiren Kaan Ayhan’ın ayrılma ihtimali artıyor. 31 yaşındaki stoperin yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER İHTİMALİ ARTIYOR

Teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezon planlamasında Kaan Ayhan’a yer vermediği bilgisi ulaştı. Bu gelişme, deneyimli oyuncunun takım içerisindeki geleceğini doğrudan etkileyerek ayrılık sürecini hızlandırdı.

ALMANYA’YA DÖNÜYOR

2020 yılında Almanya’dan ayrılarak kariyerine farklı liglerde devam eden Kaan Ayhan, şimdi ise yeniden doğduğu ülkeye dönmeyi planlıyor. Oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa Almanya’da açması bekleniyor.

ŞAŞIRTAN ADRES

Alman ekiplerinden Schalke 04 ile temas halinde olduğu bildiren Kaan Ayhan’ın, Bundesliga’ya yükselen kulübe transfer olabileceği kulislerde konuşuluyor. Gelsenkirchen doğumlu olan futbolcu, kariyerine de Schalke altyapısında başlamıştı.

TECRÜBESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Altyapısından yetiştiği Schalke’nin ardından Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo formalarını terleten deneyimli savunmacı, farklı liglerde önemli deneyimler kazandı.

PERFORMANS RAPORU

Bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçtaki performansıyla dikkat çeken Kaan Ayhan, toplamda 715 dakikayı sahada geçirdi. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam etmesine rağmen, yaz döneminde yolların ayrılması bekleniyor.