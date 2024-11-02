“Ayı Saldırıları Nedeniyle Kaldera Kapatıldı”

Bitlis Valiliği, Nemrut Kalderası’nın güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir karar aldı ve bölgeyi ziyaretçilere kapattı. Jandarma ekipleri, son günlerde artan ayı saldırıları ve girişimleri üzerine, kalderaya girişleri engelleyerek güvenlik tedbirlerini artırdı.

AYI SALDIRILARINA KARŞI ÖNLEMLER

Valilik, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında mükemmeliyet ödülüne sahip ve elle beslenen ayılarıyla bilinen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü’nün kış sezonu boyunca kapatılmasına karar verdi. Jandarma, kaldera bölgesinde arama yaparak, piknik veya kamp amacıyla gelen ziyaretçilerin bulunup bulunmadığını kontrol etti. Sonrasında, kalderaya ulaşan yollar kapatıldı ve güvenlik önlemleri artırıldı.

EKOSİSTEMİN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Yetkililer, ziyaretçilerin yırtıcı hayvanları elle beslemesi nedeniyle ayıların beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkilenmesini önlemek ve bölge ekosistemini korumak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti. Ancak, birçok ziyaretçi karardan habersiz olarak zirveye çıkmaya devam etti. Jandarma ekipleri, ziyaretçileri durum hakkında bilgilendirerek geri dönmeye zorladı.

UZMAN EKİP GÖREVDE

Nemrut Kalderası’nın ikinci geçiş noktası olan Ahlat istikametinin de jandarma tarafından kapatıldığı belirtildi. Ayrıca, bölgedeki flora, fauna ve canlı yaşamın kaydedilmesi amacıyla il dışından gelen uzman bir ekibin çalışma başlattığı öğrenildi. Bu çalışma ile kalderanın doğal yaşamı detaylı bir şekilde belgelenecek. Dronla havadan çekilen görüntüler, Nemrut Kalderası’nın muhteşem doğasının vurgulanmasına katkı sağladı.