Aykut Kocaman İletişimin Koptuğunu Açıkladı

Spor
Aykut Kocaman, futbol sahasında ciddi bir ifadeyle oturuyor
Aykut Kocaman, Fenerbahçe'deki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak kamuoyunu bilgilendirdi.
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Fenerbahçe’deki olağanüstü seçimli genel kurul sürecinde teknik direktör adayı olan Aykut Kocaman, yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, kamuoyundaki iddiaları netleştirdi. Sürecin başından itibaren yaşanan ayrıntıları paylaştı.

SÜRECİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Kocaman, kamuoyundaki yanıltıcı haberler nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu belirtti. 1 Mayıs 2026 Cuma günü Aziz Yıldırım’ın davetiyle sürecin başladığını ifade etti. Oğuz Çetin ile kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini anlattı. Sezon planlaması, transfer tercihleri ve oyuncu dengesi üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.

İLETİŞİM ANSIZIN KESİLDİ

Teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı arayışının sürdüğünü aktardı. 16 Haziran Salı gecesi Oğuz Çetin ile iyi dileklerle biten bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sonrasında iletişimin aniden kesildiğini sözlerine ekledi.

KARAR MEDYA ARACILIĞIYLA ÖĞRENİLDİ

Kocaman, yönetim kurulunun tercihini medyadan öğrendiğini dile getirdi. Ertesi gün haberler kamuoyuna yansıdı. Kendisi de bu haberlerle bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

BAŞARISIZLIKTA YÖNETİMİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Kulüpte başarı ve başarısızlıktaki en büyük payın yönetimlerde olduğunu vurguladı. Her şeyin yönetim kararlarıyla şekillendiğini söyledi. Fenerbahçe kongre üyelerinin onayını almış yönetimin tercihlerini kullandığını belirtti.

İSMAİL KARTAL'A BAŞARI DİLEDİ

Kocaman, seçilmiş iradenin tercihlerine saygı duyduğunu ifade etti. İsmail Kartal ve ekibine başarılar diledi. Bu sözleriyle yeni teknik ekibe destek mesajı verdi.

KIRGINLIĞIN FENERBAHÇE SEVGİSİNİN ÖNÜNE GEÇMEDİĞİNİ VURGULADI

Şahıslara olan kırgınlığının Fenerbahçe sevgisinin önüne geçmediğini belirtti. Kulübün menfaatlerinin her şeyden önce geldiğini söyledi. Zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ettiğini ekledi.

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