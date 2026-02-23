Aylin Görgülü’nün İntiharı Şok Etti: Soruşturma Başlatıldı

İSTANBUL’DA TRAFİK KAZASI SONRASI HAYATINI KAYBEDEN GENÇ KIZ

İstanbul Ayazağa’daki bir lisede öğrenim gören 12. sınıf öğrencisi Aylin Görgülü’nün vefatı ailesini, arkadaşlarını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

HACIOSMAN METRO İSTASYONU’NDA RAYLARIN ÜZERİNE ATLADI

Olay, 20 Şubat Cuma günü saat 16.45 sıralarında, Hacıosman Metro İstasyonu’nda gerçekleşti. İstasyon platformunda bekleyen genç kız, yaklaşan trenin önüne atlayarak intihar etti. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, olay hakkında derhal yetkilileri bilgilendirdi. Olay yerine intikal eden acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hemen çalışmalara başladı. Sağlık görevlileri, yapılan ilk kontrollerde Görgülü’nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın gerçekleştirdiği çalışmaların ardından genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

GENÇ KIZIN SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Aylin, çevresi tarafından oldukça sevilen bir genç kızdı ve bir müzik grubunda şarkı söylediği biliniyordu. Ölüm nedenleri karmaşık bir şekilde araştırılıyor. Polis tarafından yapılan incelemelerde, Aylin’in olaydan önce bir arkadaşına “Kardeşim ben size layık olmadım” şeklinde bir mesaj gönderdiği belirlendi.

AKRAN ZORBALIĞI İDDİALARI

Genç kızın psikolojik durumuyla ilgili olarak ifadelerine başvurulan arkadaşları, Aylin’in uzun süredir akran zorbalığına maruz kaldığını ve bu durumdan psikolojik olarak derin etkiler hissettiğini ifade etti. Babası Erdem Görgülü ise kızının yakında yapılacak üniversite sınavı nedeniyle aşırı stres altında olduğunu dile getirdi. Otopsi ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Aylin Görgülü’nün cenazesi, pazar günü Sarıyer Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.