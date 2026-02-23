Trump’tan Yüksek Mahkeme Üzerine Sert Eleştiriler

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabını kullanarak geçtiğimiz haftaki tarife kararıyla ilgili olarak ABD Yüksek Mahkemesine karşı tepkilerini sürdürdü. Kararı “saçma, aptalca ve uluslararası düzeyde son derece bölücü” olarak nitelendiren Trump, Yüksek Mahkemenin, “kazara ve farkında olmadan” kendisine daha önce sahip olduğu yetkilerden “çok daha fazla güç” verdiğini öne sürdü. Trump, yabancı ülkelere, özellikle de uzun yıllar boyunca ABD’yi “soyan” ülkelere karşı “lisansları” kullanarak “korkunç” şeyler yapabileceği tehdidinde bulundu, ancak karara göre bu ülkelerden lisans ücreti alamadığını da vurguladı. Trump, “Oysa tüm lisanslar ücretlidir, ABD neden bunu yapamasın? Lisans dediğin şey ücret almak içindir” diye belirtti. Ayrıca Mahkemenin, onayladığı diğer tüm tarifelerin hukuki güvenceyle “çok daha güçlü ve rahatsız edici bir şekilde” kullanılabileceğini dile getirdi.

UTANMALARI GEREK

Trump, Yüksek Mahkemenin “yanlış kişiler için harika bir iş çıkardığını” iddia ederek, bu durumdan dolayı mahkeme üyelerinin utanmaları gerektiğini kaydetti. Ayrıca, Mahkemenin 14. Anayasa Değişikliği çerçevesinde doğuştan vatandaşlık konusundaki kararlarının da Çin ve benzeri ülkeler lehine olabilecek şekilde yanlış yönlendirilmiş olabileceğini belirtti.

YENİ GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

ABD Başkanı, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüksek Mahkemenin saçma kararıyla ‘oyun oynamak’ isteyen ülkeler, özellikle de uzun yıllar boyunca ABD’yi ‘kazıklayan’ ülkeler, çok yüksek ve daha kötü gümrük vergisi oranlarıyla karşılaşacaklar. Alıcılar dikkatli olsun” ifadelerini kullandı.

KARTELLERLE MÜCADELE ARTIRILMALI

Trump ayrıca Meksika’da devam eden kartellere karşı operasyon ve çatışmalara yönelik, “Meksika karteller ve uyuşturucu ile mücadeleyi artırmalı” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat’ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayanağı olan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın başkana tarife koyma yetkisi vermediği yönünde bir hüküm vermişti. Bu kararın ardından Trump, aynı gün, 1974 Ticaret Yasası’nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 oranında küresel gümrük vergisi getirilmesine dair bir karar imzalamıştı. Ardından 21 Şubat’ta, ABD’nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak olan yüzde 10’luk küresel tarife oranını yüzde 15’e yükselteceğini duyurmuştu.