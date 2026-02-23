Böcek Ailesinin Ölümünde Şüphelilere Hapis İstemi

Almanya’dan Türkiye’ye gelen Böcek ailesinin dört üyesinin yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli için 2 yıl ile 22,5 yıl arasında değişen hapis cezaları talep eden iddianame kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onaylandı. İddianamede, şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammed Moeen Ud Dın Chıstı’nın “Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma” suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ayrıca, Rustemsha Batyrov için ise “Taksirle ölüme neden olmak” suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SANIKLARIN DURUMU

İddianamenin kabulü ile mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin sürmesine karar verdi. Sanıkların duruşması ise 21 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma neticesinde, Fatih’teki otelde fenalaşan Kadir Muhammet (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem ve baba Servet Böcek’in hastanede yaşamını yitirdiği tespit edilmişti. Hazırlanan iddianamede, 13 Kasım 2025’te yaşanan zehirlenme olayında, Çiğdem, Kadir Muhammet ve Masal Böcek’in hayatını kaybederken, baba Servet Böcek’in de 17 Kasım 2025’te yaşamını yitirdiği kaydedildi. İlaçlama firmasının sahibi Zeki Kışı, oğlu Serkan Kışı, şirket çalışanı Doğan Cağferoğlu, otel sahibi Hakan Oğlak ve resepsiyon görevlisi Muhammed Moeen Ud Dın Chıstı’nın “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

Söz konusu iddianamede, Rustemsha Batyrov’un “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmektedir. Ayrıca, şüpheliler Fatih Tektaş, Mahmut Keser, Fahri Mustafa Orel, Ercan Erdoğan ve Yusuf Dalkılıç hakkında ise “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamalarıyla ilgili yapılan ek kararlar doğrultusunda, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Hazırlanan iddianame, incelenmek üzere İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

RAPOR VE BULGULAR

İddianamede, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora da yer verilmiştir. Rapora göre, zehirlenmenin yaşandığı otelde bir ilaçlama firması tarafından biyosidal ürün uygulaması yapılmış ve bu işlem şüpheli Doğan Cağferoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrası bırakılan formda yer alan irtibat numarasının birinin şüpheli Serkan Kışı’ya ait olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, firmanın daha önce suç duyurusuna konu olan başka bir vaka ile ilgili olarak da benzer bir durum yaşandığı belirtilmiştir.

SERTİFİKASIZ İŞLEMLER YAPILDI

Şüpheli Doğan Cağferoğlu’nun izinsiz ve sertifikasız biçimde ilaçlama yaptığı vurgulandı. İddianamede yer alan Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna göre, kişilerin ölüm sebebi, otelde uygulanan ilaca bağlı zehirlenme olarak tespit edilmiştir. Bilirkişi raporu, ölümlerin gıda zehirlenmesi ile gerçekleşmediğini ve bu nedenle gıda işletmelerinin herhangi bir kusurunun olmadığını ortaya koyuyor. Rapora göre, yanlış kimyasal kullanımı ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle, ilaçlama firması yetkilileri Zeki Kışı ve Serkan Kışı, asli kusurlu bulunmuştur.

RESEPSİYON GÖREVLİSİ DAHİ İNCELEME ALTINDA

Olay esnasında resepsiyon görevlisi olan Muhammad Moeen Ud Din Chıstı’nın ilaca dair doğrudan bir bağlantısı yoktur. Ancak, olay anında görev yerinde bulunmamış ve acil durum tahliyesini engelleyecek şekilde otelin dış kapılarını kilitlemiş olması nedeniyle tali kusurlu bulunmuştur.

OLAYIN GÖLGESİNDE KALAN AİLE DRAMI

Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a seyahat eden Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile 12 Kasım tarihinde hastaneye başvurmuş, fakat daha sonra otele geri dönmüştür. Ardından çocukların durumu kötüleşerek, 13 Kasım’da ambulans çağrılmıştır. Hastaneye götürülen ailenin üç üyesi burada müdahaleye rağmen hayata döndürülememiştir. Anne 14 Kasım’da, baba ise 17 Kasım’da yaşamını kaybetti. Aynı otelde kalan iki turist de benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılmıştır.