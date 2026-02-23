Çinli İş Adamı Yong Wang’ın Cesedi Gömülü Bulundu

Çin vatandaşı Yong Wang’ın avukatı, 24 Ocak tarihinde Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusu yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Wang’ın kullandığı aracın GPRS sinyalleri incelendi. Araç, en son Arnavutköy Baklalı Mahallesi’nde bir tarlada gözlemlendi.

TARLADA CESEDİ BULUNDU

Ekiplerin tarlada gerçekleştirdiği aramalar sonucunda kazma ve kürekler bulundu. Detaylı çalışmalar yapıldıktan sonra, Yong Wang’ın cesedinin tarlada gömülü halde olduğu ortaya çıktı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan incelemelerde, Wang’ın el, ayak ve ağzı koli bandı ile bağlı vaziyette toprağa gömüldüğü saptandı.

PARA İÇİN GASP EDİLDİ

Olayla ilgili yapılan soruşturmalarda, Wang’ın bir iş insanı olduğu ve parasını gasp etmek amacıyla öldürüldüğü belirlendi. Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, şüpheli olarak tanımlanan biri kadın toplam dokuz erkek hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin’de yakalandığı bilgisi edinildi.