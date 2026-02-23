TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Parti Gruplarını Ziyaret Edecek

tbmm-baskani-numan-kurtulmus-parti-gruplarini-ziyaret-edecek

Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun tamamlanmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’teki siyasi partilerin gruplarını ziyaret edecek. Meclis Başkanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre, Numan Kurtulmuş, 24 Şubat Salı günü saat 12:00’de Milliyetçi Hareket Partisi, 15:30’da Cumhuriyet Halk Partisi ve 16:30’da Demokrat Parti’nin gruplarını ziyaret edeceği belirtildi.

MECLİS ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca, 25 Şubat Çarşamba günü saat 15:00’de Yeni Yol Partisi ve 16:00’da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Meclis’teki gruplarını ziyaret edecek. Kurtulmuş’un bu ziyaretleri, siyasi partilerle diyalog kurmayı ve iş birliğini artırmayı amaçlıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Neslihan Güngen Davasında 6 Sanık Tahliye Edildi

Sosyal medya fenomeni Neslihan Güngen ve eşi, "kara para aklama" iddialarıyla yargılandıkları davada tahliye edildi. 26 sanıklı davada tüm tutuklu sanıklar serbest bırakıldı.
Gündem

Fenerbahçe Kadıköy’de Kasımpaşa ile Beraber Kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'deki Kasımpaşa ile 23. hafta maçında berabere kalarak lider Galatasaray'ın puan kaybettiği bir fırsatı kaçırmış oldu.
Gündem

Beşiktaş’tan Emirhan Topçu Sakatlık Açıklaması Geldi

Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun MR sonucunu açıkladı ve oyuncunun derbide sahada olmasının beklenmediğini duyurdu.
Gündem

EMITT 2026 Sektör Paydaşlarına Ticari Hacim Sağladı

29’uncu EMITT Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi. 109 ülkeden 19 bin 849 ziyaretçi katıldı, 552 firma yer aldı ve 510 milyon Euro’luk iş hacmi sağlandı.
Gündem

Savcıya Kadın Hakime Saldırı İddianamesi Tamamlandı

İstanbul'da bir hakim, savcı tarafından silahla yaralandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame, savcı için 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.