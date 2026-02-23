TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Parti Gruplarını Ziyaret Edecek

Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun tamamlanmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’teki siyasi partilerin gruplarını ziyaret edecek. Meclis Başkanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre, Numan Kurtulmuş, 24 Şubat Salı günü saat 12:00’de Milliyetçi Hareket Partisi, 15:30’da Cumhuriyet Halk Partisi ve 16:30’da Demokrat Parti’nin gruplarını ziyaret edeceği belirtildi.

MECLİS ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca, 25 Şubat Çarşamba günü saat 15:00’de Yeni Yol Partisi ve 16:00’da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Meclis’teki gruplarını ziyaret edecek. Kurtulmuş’un bu ziyaretleri, siyasi partilerle diyalog kurmayı ve iş birliğini artırmayı amaçlıyor.