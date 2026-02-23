Meriç ve Tunca Nehirlerinde Taşkın Riski Artıyor

BÖLGEDE NEHİR DEBİLERİNDE ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

Bölgede etkili olan yağışlar ve üst havzalardan gelen suyun sonucu olarak nehir debilerinde önemli bir artış yaşanıyor. Taşkın tehlikesine karşı alınan önlemler çerçevesinde, Meriç ve Tunca nehirleri arasındaki İki Köprü Arası bölgesinde güvenlik tedbirleri güçlendirildi. Bu kapsamda, Tunca Köprüsü hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı.

TUNA KÖPRÜSÜ İKİNCİ BİR EMRE KADAR KAPALI KALACAK

Köprünün, ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı duyuruldu. Karaağaç Mahallesi ile ulaşım bağlantısını sağlamak amacıyla köprünün kapatılması dolayısıyla, geçişler Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü üzerinden gerçekleştiriliyor.

VALİ SEZER İNCELEMELERDE BULUNDU

Bölgedeki taşkın riski üzerinde incelemelerde bulunan Edirne Valisi de, bu alanlardaki yürütülen çalışmaları yerinde izleyerek ekiplerden bilgi aldı. Yetkililer, nehir debilerinin sürekli izlenmekte olduğunu ve oluşabilecek risk durumlarına göre ek tedbirlerin alınabileceğini belirtiyor. Ayrıca, vatandaşların riskli bölgelere yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

