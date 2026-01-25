Aynularab’a 24 Araçlık Kış Yardımı Gönderildi

aynularab-a-24-araclik-kis-yardimi-gonderildi

SURIYE’DE GERGİN DAHA DA ARTACAK

YPG’nin kontrolündeki Aynularab bölgesinin temizlenmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu gidişat, Suriye’deki mevcut gerginliği daha da artırıyor.

HALEP’TEN İNSANİ YARDIM YOLDA

Halep Valiliği koordinasyonuyla Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen 24 araçlık yardım konvoyu, Halep’ten yola çıktı. Konvoy, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

YARDIM MALZEMELERİ AYNULARAB’A GÖNDERİLDİ

Suriye ordusunun terör örgütü YPG ile geçici ateşkesi uzatmasının ardından, ateşkesin ilk gününde kış yardım malzemeleri Aynularab’a gönderildi. Halep Vali Yardımcısı Ferhat Korto, “Halep Valiliği koordinesinde Aynularap’ta bulunan kardeşlerimiz vatandaşlarımız akrabalarımız için 24 araçlık kış yardım malzemeleri hazırladık.” açıklamasında bulundu. Korto, konvoyun gıda, hijyen, bebek malzemeleri, tıbbi ekipman ve ilaçlar içerdiğini ve Aynularab’a ulaşacağını belirtti.

ATEŞKES SÜRESİ UZATILDI

Suriye ordusu, YPG’nin işgali altındaki siviller için insani koridor açılacağı ve ateşkesin 24 Ocak’tan itibaren 15 gün daha uzatılacağını bildirmişti. Bu gelişme, bölgedeki insani durumun iyileşmesi için önem taşıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

