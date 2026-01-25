Endonezya’da Heyelan Sonrası Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Endonezya’nın Batı Java eyaletine bağlı Bandung bölgesindeki Pasirlangu köyünde, şiddetli yağışların neden olduğu heyelan sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumartesi sabahı gerçekleşen heyelanın ardından köyün bir kısmı toprak altında kalırken, evleri hasar gören afetzedeler kayıp yakınlarını aramaya başladı. Bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin haritalar üzerinden çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

81 KİŞİ KAYIP

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı, olay sonucunda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin tahliye edildiğini ve 82 kişinin hâlâ kayıp olduğunu duyurdu.

