Silivri ve Avcılar’da Deniz Seviyesi Dikkat Çekici Şekilde Düştü

Silivri’de Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mustafa Oğuzhan Sokak civarında, denizin geri çekilmesi sonucu deniz tabanı ortaya çıktı. Bu olay ile bazı bölgelerde kum adacıkları oluştu. O anları gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

DENİZ SUYUNUN ÇEKİLMESİ BALIKÇILARI ETKİLEDİ

Deniz suyunun çekilmesi, balıkçılar açısından da olumsuz etkiler yarattı. Limandaki bazı gırgır teknelerinin karaya oturmamak için açığa demirlediği gözlemlendi. Bazı gırgır gemilerinin balık avlamak amacıyla limandan çıkarken zorlandığı, küçük balıkçı teknelerinin ise halatlarla çekilerek çıkarıldığı bilgilerine ulaşıldı.

SİLİVRİ’DEKİ ÇEKİLME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

Sahilde yürüyüş yapan Emirhan Yıldız, “Silivrililer burayı bilir, burası her sene çekilen bir yer. Depremle alakalı düşünenler var ama biz bunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü her sene oluyor. Bilim insanları daha iyi bilir ama bizim bildiğimiz kadarıyla her sene burada böyle oluyor. Tahminen 200-250 metre kadar çekildi.” şeklinde konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU

Agim Gavri ise, “Herhalde iklim değişikliğinden olduğunu düşünüyoruz. Bazı zamanlar burası deniz çekilerek bomboş oluyor. Tahminen 150-200 metre çekilmiştir.” açıklamasında bulundu.

AVCILAR’DA DA BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Avcılar, Ambarlı Mahallesi’nde de denizin yaklaşık 15 metre çekildiği görüldü. Yaz aylarında plaj olarak kullandıkları alanda denizin geri çekilmesiyle kumsal alanın genişlediği gözlemlendi. İlçe sakinleri, Avcılar sahilinde daha önce benzer çekilmeler yaşandığını ve bunun doğal bir gel-git olayı olduğunu belirtti.