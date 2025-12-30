Ayşe Tokyaz Cinayeti Davasında Duruşmalar Gerilimle Devam Ediyor

Küçükçekmece’de yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın (22) cesedinin bavul içinde yol kenarına bırakılmasıyla ilgili davanın ilk duruşması dün gerçekleştirildi. Dava kapsamında, eski polis memuru Cemil Koç’un da aralarında bulunduğu toplam 9 sanık, 8’i tutuklu olmak üzere yargılanıyor. Dava süreci, ikinci gününde de devam ederken, duruşma öncesi alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, sanık ve tanık avukatları ile birlikte birçok sivil toplum kuruluşu duruşmaya katılım sağladı.

DURUŞMA SIRASINDA GERGİNLİK

Duruşma salonunun düzenli hale getirilmesi sırasında, müşteki Esra Tokyaz sanık Cemil Koç’a hitap ederek, “Cemil, bugün karşında Esra var. Benden çekeceğin var, bugün bittin sen. Sana Cemil mi demeliyim yoksa Cem mi?” dedi. Bu esnada Cemil Koç ise, “Ben hepinize yeterim” yanıtını verdi. Jandarma ekipleri, durumu yatıştırmak amacıyla salonda bulunarak gerginliği kontrol altına aldı. Duruşma, tarafların yoklamalarının alınması ile başlamışken, sanıkların savunma aşamasına geçildi.

DÜN NELER OLDU?

Önceki günkü duruşmada, esprili tavırlarıyla dikkat çeken Cemil Koç’a tepki gösteren Esra Tokyaz, masaya çıkıp sinir krizi geçirdi. Duruşmaya, kardeşiyle aynı kıyafetleri giyerek katılan Esra Tokyaz’ın durumu salonda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

KATİL ZANLISINDAN AÇIKLAMALAR

Cemil Koç, savunmasında Ayşe Tokyaz’ı bavula koyma işlemini yaptığı ve bavulu taksi şoförüne verirken içeride tarihi eser gibi bir nesne olduğunu, taksi şoföründen içeriye bakmamasını istediğini ifade etti. Ayrıca, taksiciyle yaklaşık 500 bin liraya anlaşmaya vardıklarını da dile getirdi. Sanık Koç’un, bir şüpheli ölüm, üç kasten yaralama ve bir tehdit olmak üzere toplamda 8 adli suç kaydı bulunduğu aktarıldı. Aynı zamanda Koç, Diyarbakır’da vefat eden Ejegül Ovezova’nın ölümüyle ilgili olarak da yargılanıyor.

HAKİMİYETİ İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Cemil Koç’un kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilirken, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve şantaj suçları için de 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer tutuklu yedi sanık hakkında ise, kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması bekleniyor.