Ayvalık’ta Vatandaşlar Yunusu Denize Gönderdi

Edinilen bilgilere göre, Küçükköy Mahallesi’ndeki ünlü Sarımsaklı plajlarında, Murat Türkyılmaz, Serkan Ciddi ve Sertan Alper adlı bireyler ile Ayvalık Belediyesi’nde çalışan Doğukan Akıncı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahile vuran bir yunusu fark etti.

HIZLA HAREKETE GEÇİLDİ

Görgü tanıkları, yunusu denize geri göndermek için hemen harekete geçti. Belediye çalışanı Doğukan Akıncı, yunus balığına ulaşarak onu kucaklayıp tekrar denize bırakmayı başardı.

YÜREKLERİ ISITTILAR

Yaşanan bu olay, çevredeki vatandaşların takdirini kazandı ve gönülleri ısıttı.