Kahramanmaraş’ta 1422 Adet Kaçak Telefon Ele Geçirildi

kahramanmaras-ta-1422-adet-kacak-telefon-ele-gecirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, cep telefonu kaçakçılığına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

ÇALIŞMA VE OPERASYON DETAYLARI

Yapılan çalışma sonucunda tespit edilen bir adrese baskın düzenlendi. Operasyon sırasında 1 kişi yakalanırken, bin 422 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen telefonların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olduğu saptandı.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ çerçevesinde yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

