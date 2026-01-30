Samsun’da Otomobil 3 Metreden Düşerek Kaza Yaptı

samsun-da-otomobil-3-metreden-duserek-kaza-yapti

KAZA SAMSUN-ANKARA YOLUNDA GERÇEKLEŞTİ

Olay, Samsun Çevre Yolu üzerinde, Samsun-Ankara yönünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 55 AUV 130 plakalı otomobiliyle seyir halindeki S.Y. (37), başka bir aracın sıkıştırması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OTOMOBİL BARIYERLERE ÇARPIP YOLDAN ÇIKTI

Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve sonrasında yoldan çıkarak çalılıkların arasından yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Kazanın ardından olay yerine acil durum ekipleri, itfaiye, ambulans ve polis sevk edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yapılan ön kontrollerde sürücünün kazayı yara almadan atlattığı tespit edildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili incelemelerine devam etti.

