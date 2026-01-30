Hakkari’de Yangın Paniği: Evinin İçinde Maddi Zarar

Edinilen bilgilere göre, Aralık köyünde yaşayan Sıddık Sihe’nin evinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

YANGIN PANIĞA NEDEN OLDU

Yangın, çevre sakinleri arasında paniğe neden olurken, olayın farkına varan vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaları neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde önemli oranda maddi hasar meydana geldi.