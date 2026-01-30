Hakkari’de Yangın Paniği: Evinin İçinde Maddi Zarar

hakkari-de-yangin-panigi-evinin-icinde-maddi-zarar

Edinilen bilgilere göre, Aralık köyünde yaşayan Sıddık Sihe’nin evinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

YANGIN PANIĞA NEDEN OLDU

Yangın, çevre sakinleri arasında paniğe neden olurken, olayın farkına varan vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaları neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde önemli oranda maddi hasar meydana geldi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Manisa’da İzinsiz Kazıya Jandarmadan Suçüstü Operasyonu

Manisa'da kazı yapan beş kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem

Kocaeli’de Servis Minibüsü Tıra Çarptı: 6 Yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki TEM Otoyolu'nda bir servis minibüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Gündem

Kahramanmaraş’ta 1422 Adet Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen bir operasyonda, değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan 1,422 adet gümrük kaçağı cep telefonu yakalandı.
Gündem

Ayvalık’ta Vatandaşlar Yunusu Denize Gönderdi

Ayvalık'taki Sarımsaklı plajında karaya vuran yunus, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak denize geri salındı.
Gündem

Samsun’da Otomobil 3 Metreden Düşerek Kaza Yaptı

Samsun'da bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp 3 metre yükseklikten düştü. Neyse ki, sürücü kazadan sağ salim kurtuldu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.