Kocaeli’de Servis Minibüsü Tıra Çarptı: 6 Yaralı

kocaeli-de-servis-minibusu-tira-carpti-6-yarali

Kazanın Meydana Geldiği Yer

Kaza, TEM Otoyolu’nun Dilovası ilçesinde, Fatih Mahallesi geçişinde, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi civarında gerçekleşti. Ankara yönüne seyahat eden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 AGJ 342 plakalı servis minibüsü, aynı yönde giden bir tıra arkadan çarptı.

Yaralıların Durumu

Çarpmanın etkisiyle servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Trafik Durumu ve İnceleme

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre trafik yoğunluğu meydana gelirken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma normal seyrine döndü. Kazanın sebepleri üzerine inceleme başlatıldığı kaydedildi.

