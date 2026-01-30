Beyoğlu’nda Otel Yangını Mağdurları Kurtarıldı

Yangın, Beyoğlu Bostan Mahallesi Kalyoncu Kulluoğlu Caddesi üzerinde yer alan dört katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü zemin kattaki elektrik sistemi kaynaklı yangın başladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Dumanlar kısa süre içerisinde otelin tüm katlarına yayıldı. Bu dönemde yangından etkilenen üç kişi, otel personeli tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri derhal olay mahalline intikal etti.

CADDENİN TRAFİĞİ KAPATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, Kalyoncu Kulluoğlu Caddesi trafiğe tamamen kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sebebiyle otelde belirli ölçüde hasar meydana geldi.