Beyoğlu’nda Otel Yangını Mağdurları Kurtarıldı

beyoglu-nda-otel-yangini-magdurlari-kurtarildi

Yangın, Beyoğlu Bostan Mahallesi Kalyoncu Kulluoğlu Caddesi üzerinde yer alan dört katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü zemin kattaki elektrik sistemi kaynaklı yangın başladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Dumanlar kısa süre içerisinde otelin tüm katlarına yayıldı. Bu dönemde yangından etkilenen üç kişi, otel personeli tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri derhal olay mahalline intikal etti.

CADDENİN TRAFİĞİ KAPATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, Kalyoncu Kulluoğlu Caddesi trafiğe tamamen kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sebebiyle otelde belirli ölçüde hasar meydana geldi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Manisa’da İzinsiz Kazıya Jandarmadan Suçüstü Operasyonu

Manisa'da kazı yapan beş kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem

Kocaeli’de Servis Minibüsü Tıra Çarptı: 6 Yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki TEM Otoyolu'nda bir servis minibüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Gündem

Kahramanmaraş’ta 1422 Adet Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen bir operasyonda, değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan 1,422 adet gümrük kaçağı cep telefonu yakalandı.
Gündem

Hakkari’de Yangın Paniği: Evinin İçinde Maddi Zarar

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir evde çıkan yangına itfaiye ve vatandaşlar müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Gündem

Ayvalık’ta Vatandaşlar Yunusu Denize Gönderdi

Ayvalık'taki Sarımsaklı plajında karaya vuran yunus, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak denize geri salındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.