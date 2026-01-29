Azerbaycan’da Enerji Altyapısında Yeni Dönem Başlıyor

azerbaycan-da-enerji-altyapisinda-yeni-donem-basliyor

Devlete ait elektrik üretim ve iletim şirketi Azerenerji, önemli bir proje hakkında bilgi verdi. Proje çerçevesinde, Cebrayıl ilinden başlayarak Ermenistan sınırındaki Ağbend kasabasına kadar uzanan 74 kilometrelik ve Nahçıvan merkezinden Ordubad iline kadar giden 105 kilometrelik iki ayrı iletim hattının yapım çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Çift devreli olarak planlanan bu hattın 330 kilovolt gerilim seviyesine sahip olduğu ve 1.000 megavat taşıma kapasitesine ulaşacağı aktarıldı.

ZORLU ARAZİ İÇİNDE İNŞA ÇALIŞMALARI

İletim hattının, Araz Nehri boyunca ilerlerken bazı bölgelerinin dağlık ve kayalık alanlardan geçtiğine dikkat çekildi. Bu sebeple arazinin yarılarak altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi. Projenin, zorlu coğrafi koşullar ve ağır iklim şartlarına rağmen belirlenmiş takvim içinde yürütüldüğü ifade edildi.

ZENGEZUR KORİDORU’NDA YENİ PROJELER

Aynı açıklamada, projenin bir sonraki aşamasında Zengezur Koridoru üzerinde 44 kilometre uzunluğunda ek bir iletim hattının inşa edilmesinin ve bu hattın ileride Ağbend ve Ordubad yönlerinden gelen hatlarla entegre edilmesinin planlandığı kaydedildi.

TÜRKİYE VE AVRUPA İLE ENTEGRASYON HEDEFİ

Azerbaycan-Türkiye-Avrupa Uluslararası Enerji Koridoru Projesi’nin bir devamı niteliğindeki diğer aşamada ise Nahçıvan’dan Türkiye’ye uzanacak 230 kilometrelik yeni bir elektrik iletim hattının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

STRATEJİK ÖNEMİ VURGULANDI

Yetkililer, Nahçıvan’ın elektrik sisteminin Azerbaycan’ın ulusal enerji ağına tam entegrasyonunu sağlayacak olan projenin, ülkenin Avrupa enerji pazarlarına erişimini artıracağını belirtti. Zengezur Elektrik İletim Hattı’nın, Azerbaycan tarihindeki en büyük ve stratejik enerji projelerinden biri olduğu bilgisi paylaşıldı.

