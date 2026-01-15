Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel Denetimlerde Bulundu

kara-kuvvetleri-komutani-tokel-denetimlerde-bulundu

Suriye ordusu, Halep’te bir operasyon gerçekleştirerek terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı SDG’yi kentten çıkarttı. Bu operasyon sonrası, Suriye’deki gerginliğin artmaya devam etmesiyle birlikte, bugün önemli bir gelişme yaşandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kilis ve Gaziantep’teki askeri birliklerde incelemelerde bulundu.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANINDAN DENETİM

Milli Savunma Bakanlığı, Orgeneral Metin Tokel’in Kilis Çıldıroba’daki 6’ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri ve Gaziantep Karkamış’taki Soylu Üs Bölgesi’nde kapsamlı denetimlerde bulunduğunu duyurdu. Bu denetimler, bölgedeki askeri hazırlıkları ve güvenlik durumunu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

ŞAM YÖNETİMİNE YENİ DÜZENLEME ADIMLARI

Suriye’de 8 Aralık 2024 tarihinde, Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümet, silahlı grupları devlete entegre etme hedefini öncelik haline getirdi. ABD’nin arabuluculuğunda 10 Mart tarihinde imzalanan mutabakat, SDG’nin askeri ve sivil yapılarını Şam yönetiminin kontrolüne dahil etmeyi amaçlıyordu.

HALEP’TEKİ OPERASYONUN SEBEPLERİ

Şam yönetimi, 10 Mart mutabakatının sona ermesiyle birlikte terör örgütü YPG/SDG ile askeri entegrasyon müzakerelerini askıya aldı. SDG mensuplarının Halep’teki sivil alanlara topçu atışı yapmaları üzerine Suriye ordusu operasyon başlattı. Bu operasyon sonucunda terör örgütü SDG, Halep’ten çıkarıldı.

MSB’DEN OPERASYON DEĞERLENDİRMESİ

Geçtiğimiz hafta, Milli Savunma Bakanlığı Halep’teki operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir.” ifadelerine yer vermişti.

