Google Chrome İçin Acil Güvenlik Güncellemesi Yayınlandı

DÜNYA GENELİNDE GÜVENLİK UYARISI

Dünya genelindeki milyarlarca kullanıcıyı etkileyen internet tarayıcısı, Google Chrome, önemli bir güvenlik uyarısıyla gündeme geliyor. Yapılan son teknik değerlendirmelerde, üçü “yüksek risk” seviyesinde olmak üzere toplamda 10 farklı güvenlik açığı belirlendi. Yazılım devinin, siber saldırganların bu zayıflıklardan yararlanmasını engellemek adına tüm işletim sistemleri ve platformlar için “acil” kodlu güvenlik yamalarını uygulamaya soktuğu bildirildi.

GÜNCELLEMELER TÜM PLATFORMLARDA UYGULANMAYA BAŞLADI

Şirket, belirlenen zayıf noktaları gidermek amacıyla Windows, macOS, Linux ve mobil platformlar için eş zamanlı güncellemeler yayınladı. Google’ın paylaştığı bilgiler çerçevesinde, Android ve iOS dahil olmak üzere tüm platformlardaki Chrome sürümlerinde söz konusu tehlike, yayımlanan en son güncelleme ile tamamen kapatıldığı ifade ediliyor. Google tarafından hazırlanan teknik raporda, bu zafiyetlerle ilgili olarak şimdiye kadar herhangi bir istismar durumu yaşanmadığı vurgulandı.

GÜVENLİK UZMANLARINDAN ACİL YÜKLEME ÇAĞRISI

Şirket, açıkların fiilen istismar edilmediğini belirtirken uzmanlar, güvenlik risklerinin artmaması adına kullanıcıların güncellemeyi hemen yüklemesi gerektiğini hatırlatıyor. Güvenlik uzmanları, bu gibi açıkların kamuoyuna duyurulmasının ardından kötü niyetli kişilerin saldırı tekniklerini hızla bu boşluklara adapte edebileceğine vurgu yaparak, güncellemelerin zaman kaybetmeksizin yüklenmesi gerektiğini öneriyor.