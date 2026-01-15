Gazi Ferdi Çatal’ın Kumar Bağımlılığına Dönüşen Dramı

gazi-ferdi-catal-in-kumar-bagimliligina-donusen-drami

Gazeteci Alican Uludağ’ın paylaştığı video kaydında, Kayseri’de 2016 yılında PKK saldırısı sonucu bir bacağını kaybeden Gazi Ferdi Çatal, 4 saat önce video paylaşarak kumar takıntısına düştüğünü ifade etti ve hayatına son verme niyetinde olduğunu belirtti. Sadece 23 bin TL tazminat alabildiğini açıklayan Gazi Ferdi Çatal, “Bu hükümete hakkımı helal etmiyorum” dedi. Ayrıca, Sedat Peker’den yardım isteyerek annesine köyde bir ev yapmasını talep etti.

İNTİHARDAN ÖNCEKİ VEDA VİDEOSU

İntihar etmeyi düşündüğü dönemde veda videosu çektiği öğrenilen Çatal, görüntülerinde “Herkes hakkını helal etsin. Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar. Bunu öğrendim. Ben de yolun sonuna geldim. Ailemle, herkesle aram bozuldu. Ben gaziyim, itibarımı kaybettim. Her şey “bir seferden bir şey olmaz” diye başladı. Ne yazık ki bağımlısı oldum” şeklinde ifadelerde bulundu.

FERDİ ÇATAL’IN HAYATI

Ferdi Çatal, 17 Aralık 2016’da Kayseri’de yaşanan terör olayında yaralanarak gazi unvanı almış bir bireydir. Bu travmatik tecrübenin ardından yaşamaya çalışırken çevresinde devlete ve millete olan bağlılığıyla tanınan bir kişi olarak biliniyordu. Çatal’ın doğum yılına dair kesin bilgi bulunmamakla birlikte, memleketinin Kastamonu olduğu ve cenazesinin de burada defnedildiği öğrenildi.

