Kuryelerden Üç Günlük Çalışmama Eylemi Kararı

kuryelerden-uc-gunluk-calismama-eylemi-karari

Koronavirüs sürecinde hızlı bir gelişim gösteren paket servis sektörü, bu kez esnaf kuryelerin tepkisiyle karşılaşıyor. Yılbaşından itibaren açıklanan yeni ücret tarifelerinin, sahada gerçek kazançları yansıtmadığını düşünen kuryeler, üç gün boyunca iş bırakma kararı aldı.

YENİ ÜCRET TARİFELERİNE TEPKİ

Yılın başından itibaren paket başı ücretlerde, kilometre ödemelerinde ve haftalık bonuslarda artış yapıldığı duyuruldu. Ancak kuryeler, beyan edilen zam oranlarının matematiksel hesaplamalarla yükseltilmiş gibi göründüğünü, gerçek anlamda 2025 yılı itibarıyla kazanç seviyelerinin eşit kaldığını savunuyor.

BRÜT KAZANÇ BEKLENTİSİ 120 BİN LİRA

Bazı firmalar, haftada 200 teslimat yapan bir kuryenin ortalama 30 bin lira kazanabileceğini, bunun aylık brüt kazancın 120 bin lira olacağına dikkat çekiyor. Ayrıca 2 kilometreyi aşan teslimatlarda yüzde 60’tan fazla ücret artışları ve belirli sayıda teslimatı geçen kuryelere haftalık bonus ödemeleri öneriliyor.

SAHADA RAKAMLARIN GEÇERLİLİĞİ SORUNLU

Ancak kuryeler, duyurulan rakamların saha gerçekleriyle örtüşmediğini belirtiyor. Esnaf kuryelerin sabit çalışma saatlerinin bulunmadığı ve kazançların yalnızca çalışma süresi ve teslimat sayısına bağlı olduğu ifade ediliyor. Artan maliyetlerin, net kazançların azalmasına yol açtığı ifade edilirken; motosiklet, ekipman, sigorta, yakıt, bakım masrafları ile BAĞ-KUR primleri, muhasebe giderleri ve vergi yükümlülüğlerinin tamamen kendi cebinden karşılandığına dikkati çekiyor. Giderler çıkarıldığında açıklanan gelir tablolarının gerçek durumu yansıtmadığı dile getiriliyor. Bu nedenlerle kuryeler, 18, 19 ve 20 Ocak tarihlerinde iş bırakarak paket dağıtmayacaklarını açıkladı. Eylemin tüm kuryeleri kapsamadığı, katılmayanların kendi çalışma programlarına göre dağıtıma devam edeceği bildirilmekte.

