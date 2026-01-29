Azerbaycan’dan Stratejik Elektrik İletim Projesi Hamlesi

Devlete ait elektrik üretim ve iletim şirketi Azerenerji, gerçekleştirilen projeyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Açıklamaya göre, Cebrayıl ilinden başlayarak Ermenistan sınırındaki Ağbend kasabasına kadar uzanan 74 kilometrelik ve Nahçıvan merkezinden Ordubad ili sınırına kadar giden 105 kilometrelik iki ayrı hattın eş zamanlı inşa çalışmaları sürüyor. Çift devreli olarak tasarlanan yüksek gerilim hattının 330 kilovolt seviyesinde olup, bin megavat taşıma kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

ZORLU ARAZİ VE İKLİM KOŞULLARINDA İNŞA

İletim hattının Araz Nehri boyunca ilerleyen bazı kısımlarının dağlık ve kayalık alanlardan geçtiği, dolayısıyla altyapı çalışmalarının bununla birlikte gerçekleştirildiği kaydedildi. Projenin, ağır iklim koşulları ve zorlu coğrafyada planlanan takvim çerçevesinde sürdüğü ifade edildi.

ZENGEZUR KORİDORU’NDA YENİ HATLAR PLANLANIYOR

Projenin bir sonraki aşamasında Zengezur Koridoru üzerindeki 44 kilometrelik yeni bir iletim hattının inşasının planlandığı ve bu hattın ilerleyen dönemde Ağbend ve Ordubad yönlerinden gelen hatlarla entegre edileceği söylenildi.

TÜRKİYE VE AVRUPA BAĞLANTISI HEDEFLENİYOR

Azerbaycan-Türkiye-Avrupa Uluslararası Enerji Koridoru Projesi çerçevesinde bir sonraki aşamada Nahçıvan’dan Türkiye’ye uzanacak 230 kilometrelik yeni elektrik iletim hattının inşa edilmesinin amaçlandığı bildirildi.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Yetkililer, Nahçıvan’ın elektrik sisteminin Azerbaycan’ın ulusal enerji ağına tam entegrasyonunu sağlayan projenin ülkenin Avrupa enerji pazarlarına erişimini pekiştireceğini vurguladı. Zengezur Elektrik İletim Hattı’nın, Azerbaycan tarihinin en büyük ve stratejik enerji projelerinden biri olduğu belirtildi.