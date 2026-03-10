Azerbaycan İran’a İnsani Yardım Gönderdi

İsrail’in ABD desteğiyle 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırılar, bölgede yaşayan sivillerin yaşam koşullarını daha da zor hale getiriyor. Bu bağlamda, Azerbaycan, çatışmalardan olumsuz etkilenen bölgelere yönelik insani yardım gönderdiğini açıkladı.

TALİMAT İLHAM ALİYEV’DEN

Bakü merkezli Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, İran’a insani yardımların ulaştırıldığını ifade etti. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, yardımın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in direktifi doğrultusunda hazırlandığı ve bakanlığa ait araçlarla bölgeye sevk edildiği belirtiliyor.

GIDA VE SAĞLIK MALZEMELERİ YER ALDI

Gönderilen yardım paketinin içerisinde temel gıda maddeleri ile sağlık malzemelerinin yer aldığı bildirildi. Bu kapsamda İran’a 10 ton un, 6 ton pirinç, 2,4 ton şeker, 4 tondan fazla içme suyu, yaklaşık 600 kilogram çay ve yaklaşık 2 ton ilaç ile tıbbi malzeme gönderildiği kaydedildi.

YARDIM MALZEMELERİ ARAÇLARLA SEVK EDİLDİ

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait araçlarla yola çıkan yardım malzemelerinin, ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmak amacıyla İran’a gönderildiği vurgulanıyor.