Azerbaycan Ordusu İran Sınırında Askeri Yığınak Yapıyor

KAFKASYA’DA ASKERİ HAREKETLİLİK

Kafkasya’nın derinliklerinde, Aras Nehri iki yakasında sessizlik yerini askeri palet seslerine bıraktı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, İran sınırına yönelik büyük bir “dev yığınak” operasyonuna başlamış durumda. Edinilen verilere göre, sevkiyat faaliyetleri yalnızca birkaç taburla sınırlı değil; askeri hiyerarşinin en yüksek seviyedeki birimleri de bölgeye intikal etmiş durumda.

SINIRDA ÇELİK DUVAR: TANKLAR VE ZIRHLILAR MEVZİLENİYOR!

Yerel kaynaklar ve raporlar, Azerbaycan’ın en modern tank taburlarının ve zırhlı personel taşıyıcılarının (ZPT), İran sınırına yakın stratejik tepelere yerleştirildiğini ortaya koyuyor. Bazı bölgelerde tankların namlularının sınıra doğru döndüğü yönünde iddialar mevcut. Operasyonel kabiliyeti yüksek komando birliklerinin ve “sınır muhafızları” yerine doğrudan düzenli ordu birliklerinin mevzilendiği göz önüne alındığında, bu durumun rutin bir önlemden daha fazlası olduğu anlaşılıyor. Sevkiyat konvoylarında yalnızca zırhlı araçlar değil, aynı zamanda mobil sahra hastaneleri, mühimmat kamyonları ve yakıt ikmal araçlarının bulunması, ordunun bölgede “uzun süreli ve kalıcı” bir pozisyon aldığına dair güçlü bir gösterge oluyor.

“ÇATIŞMA RİSKİ HİÇ BU KADAR YÜKSEK OLMAMIŞTI”

Bölgeyi takip eden uzmanlar, Azerbaycan’ın bu askeri hareketinin bölgedeki jeopolitik gerilimin bir yansıması olduğunu belirtiyor. Çeşitli raporlara göre, sınır hattındaki hareketlilik sadece karayla sınırlı kalmayıp, bölgenin hava sahasında da insansız hava araçlarının (İHA) devriye uçuşları artmış durumda. Yerel yetkililer, gece saatlerinde askeri uçakların ve helikopterlerin sınır bölgesine destek sağladığını bildiriyor. Azerbaycan’ın bu askeri hamlesi, sınırın her iki tarafında da gerilim yaratmış durumda. Sosyal medyaya düşen ve bölge kaynakları tarafından doğrulanan görüntüler, askeri konvoyların sınır boyunca kilometrelerce uzandığını gösteriyor. Özellikle stratejik geçiş noktalarındaki askeri tahkimatın ağır silahlarla güçlendirildiği dikkat çekiyor.