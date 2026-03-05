Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Halisdemir Anıtı’nda Dua

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen “Mehmetçik ile iftar” etkinliğinde bir araya geldi. Programın tamamlanmasının ardından Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirmiş olduğu darbe teşebbüsü esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci generali etkisiz hale getirdikten sonra şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in anıtı önünde dua etti.

HALİSDEMİR İÇİN DUA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Halisdemir ve tüm şehitler adına Fatiha okudu. Bu anma anında Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de eşlik etti.