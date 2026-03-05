Eşel Mobil Sistemi İle Akaryakıtta ÖTV Düzenlemesi

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARI PETROL FİYATLARINI ARTIRDI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın Hürmüz Boğazı’na uyguladığı geçiş ambargosu, petrol fiyatlarını yükseltiyor. Bu artış, akaryakıt fiyatlarına da yansımış durumda. Önceki gün devreye girmesi beklenen 6,69 liralık motorin zammı, eşel mobil sisteminin devreye alınacağı öngörüsüyle ertelenmişti.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Eşel mobil sistemine geçiş kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karara göre, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75’i kadar azaltılarak uygulanacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla geliştirilmiş bir mekanizma olarak biliniyor. Bu sistem, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının ÖTV’sinin karşılandığı ve akaryakıtın pompa fiyatına yansımadığı bir yöntem sunuyor. Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artarsa, motorin üzerindeki ÖTV aynı tutarda indirilerek motorinin pompa fiyatı sabit kalıyor. Ayrıca, motorin fiyatında bir indirim yapılması durumunda, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor. Bu sayede, Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

2021’DE SONA ERMİŞTİ

Türkiye’de uygulanan eşel mobil sistemi, 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak akaryakıt ürünlerinde kaldırılmıştı.