Eşel Mobil Sistemi İle Akaryakıtta ÖTV Düzenlemesi

esel-mobil-sistemi-ile-akaryakitta-otv-duzenlemesi

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARI PETROL FİYATLARINI ARTIRDI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın Hürmüz Boğazı’na uyguladığı geçiş ambargosu, petrol fiyatlarını yükseltiyor. Bu artış, akaryakıt fiyatlarına da yansımış durumda. Önceki gün devreye girmesi beklenen 6,69 liralık motorin zammı, eşel mobil sisteminin devreye alınacağı öngörüsüyle ertelenmişti.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Eşel mobil sistemine geçiş kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karara göre, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75’i kadar azaltılarak uygulanacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla geliştirilmiş bir mekanizma olarak biliniyor. Bu sistem, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının ÖTV’sinin karşılandığı ve akaryakıtın pompa fiyatına yansımadığı bir yöntem sunuyor. Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artarsa, motorin üzerindeki ÖTV aynı tutarda indirilerek motorinin pompa fiyatı sabit kalıyor. Ayrıca, motorin fiyatında bir indirim yapılması durumunda, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor. Bu sayede, Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

2021’DE SONA ERMİŞTİ

Türkiye’de uygulanan eşel mobil sistemi, 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak akaryakıt ürünlerinde kaldırılmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u Geri Bıraktı: Yalçın Açıklama Yaptı

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesinde taraftarlara güven vererek, "Merak etmesinler." şeklinde açıklama yaptı.
Gündem

İstanbul’da Forex Dolandırıcılığına Operasyon: 64 Gözaltı

Şişli'de forex dolandırıcılığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda 64 kişi gözaltına alındı. Soruşturma süreci ise devam ediyor.
Gündem

Irak Elektrik Şebekesi Çöktü Karanlıkta Kaldı

Irak'ta Elektrik Bakanlığı, ülke genelindeki elektrik şebekesinin tamamen kesildiğini açıkladı. Bu durum, geniş çaplı bir enerji krizine yol açtı.
Gündem

Rusya Gaz Pazarından Çekilme Kararını Açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa gaz pazarından tamamen çekilme ihtimalini gündeme getirerek, gaz sevkiyatını durdurmak için hükümete talimat vereceğini açıkladı.
Gündem

Trump’ın Fed Başkanı Adayı Senato’ya Sunuldu

ABD Başkanı Trump, eski Fed Üyesi Kevin Warsh'ı Merkez Bankası başkanlığı için Senato'ya aday olarak sundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.