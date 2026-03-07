Azerbaycan ve Üye Ülkelerle Türk Dünyası Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye ve Dönem Başkanı Azerbaycan’ın yanı sıra üye ülkelerin Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın temsilcileriyle gerçekleştirilecek toplantıda, teşkilat çerçevesindeki güncel gelişmeler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirilecek. Bunun yanı sıra küresel ve bölgesel meseleler üzerinde kapsamlı istişareler yapılacağı ifade edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, toplantının ardından açıklamalar yaptı. Fidan, “Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu günlerde Türk dünyası olarak daha fazla dayanışma göstermemiz gerektiğinin farkındayız.” şeklinde konuştu.

TOPLANTIDAN ÖNE ÇIKAN GÖRÜŞLER

Bakan Fidan’ın açıklamalarından öne çıkan bazı noktalar şöyle: “Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Savaşın daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Bugünde tek seçenek diplomasidir diyoruz ve buna devam ediyoruz. İsrail’in yayılmacı ve bölücü gündemi bilinmektedir. Biz ise dost ve kardeş ülkelerle birlikte barıştan yana tutum sergiledik. Diğer taraftan üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları da en güçlü biçimde kınadığımızı belirtmek istiyorum. Ülkemiz ve Azerbaycan’ın hedef alınması riski göstermektedir. Bölgedeki çatışmalar terör örgütlerine ortam hazırlıyor. Tırmanan gerginlik aynı zamanda enerji arz güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın durumunu da yakından takip etmekteyiz.”

İRAN’LA İLİŞKİLERDEKİ UYARILAR

“Savaşın başından itibaren hatta savaştan önce İranlı dostlarımızla yıllardır ne söylüyorsak hala aynı şeyi söylüyoruz. Bir saldırı gelmediği sürece o ülkelere saldırı yaparak baskı üretme amacı doğru değil. Amerika ile büyük bir problem içindesiniz, sizin hiç olmazsa bölgedeki istikrarı, komşularla iyi ilişkiyi esas alan, sorunları masaya yatıran taraf olun dedik. Kendilerine saldırmayan ülkelerin sivil alt yapılarına saldırmak doğru değil. Bu bölgede İsrail yayılmacılığının da ekmeğine yağ sürmek olur.” ifadeleri dikkat çekti.

PROVOKASYON UYARISI

“Bize atılan füze hava sahamıza girerken vuruldu. Biz kolay kolay provokasyona gelen bir ülke değiliz. İranlı arkadaşlarımızla konuştuk, eğer yolunu kaybetmiş bir füze ise başka konu ama bunun devamı gelecekse ki bizim size tavsiyemiz ‘aman dikkat edin böyle bir maceraya İran’da kimse atılmasın’. İran’dan başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik. Türkiye şimdiye kadar barışa olan hizmeti ortaya koymuştur.” şeklindeki uyarı da önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.

KÜRT GRUPLARA YAPILAN UYARILAR

“İran’da sivil savaş çıkarmayı hedefleyen etnik ve dinsel tüm senaryolara karşıyız. Hem batıyı hem doğuyu bu senaryolara karşı uyarıyoruz. Umuyoruz bölgedeki Kürt kanaat önderlerinin bu türden tarihi bir sorumluluğu sırtlanacak yanlış içinde olmazlar. İran büyük bir ülkedir, buradaki her türlü iç kriz bölgeye çarpan etkisi ile yayılır. Bunu durdurmanın da şu anda arayışı içindeyiz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti.

ERDOĞAN’DAN TDT BAKANLARINA KABUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi toplantısı kapsamında İstanbul’da bulunan Genel Sekreter Kubanıçbek Ömüraliyev ile üye ülkelerin dışişleri bakanlarını kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev de yer aldı. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmeye katıldı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NA DAİR

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, 3 Ekim 2009’da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kuruldu. Konseyin ismi, 2021’de İstanbul Zirvesi’nde alınan bir kararla “Türk Devletleri Teşkilatı” (TDT) olarak değiştirildi. Teşkilatın ana hedefleri, Türk devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi ve ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi olarak belirlendi. Halihazırda 5 üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve 4 gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunan TDT’nin, gelecek Gayriresmi Zirvesi bu yılın ilk yarısında Kazakistan’ın Türkistan şehrinde yapılacak. Ayrıca, yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek olan TDT 13. Zirvesi’ne Türkiye ev sahipliği yapacak.