Süper Lig Derbisinde Kartlar Havada Uçuştu

SÜPER LİG’DE DERBİ KAZANILDI

Süper Lig’in 25. haftasında zirvede yer alan Galatasaray, Tüpraş Stadı’nda oynanan derbide Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Galatasaray’ın maçtaki tek golü, 39. dakikada Victor Osimhen’le geldi.

HAKEMİN KART GÖSTERME REKORU

Sarı-Kırmızılı ekipte Leroy Sane, 62. dakikada Rıdvan Yılmaz’a müdahalede bulunması sonucu direkt kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray, puanını 61’e çıkararak güvenli bir adım daha atarken, Beşiktaş 46 puanda kaldı.

TARTIŞMALI KARARLAR VE KARTLAR

Maç boyunca, hakem Ozan Ergün’ün verdiği kararlar oldukça tartışma yarattı. Bu derbiye kariyerinde ilk kez çıkan Ergün, toplamda 10 sarı kart ve 1 kırmızı kart göstererek dikkat çekti.