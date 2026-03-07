Beşiktaşlı Futbolcular Hakem Ozan Ergün’e Tepki Gösterdi

besiktasli-futbolcular-hakem-ozan-ergun-e-tepki-gosterdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu’ndaki mücadeleden 1-0’lık mağlubiyetle ayrılarak, 17 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Maçın ardından Beşiktaşlı oyuncular Orkun Kökçü ve Ersin Destanoğlu, hakem Ozan Ergün’e yönelik sert eleştirilerde bulunarak dikkat çekti.

KÖKÇÜ: “HEP BİZE KARŞI OLUYOR”

Orkun Kökçü, mücadelenin ilk yarısının daha iyi geçebileceğini belirterek, “İlk yarıda daha iyi başlayabilirdik. İkinci yarı daha istekli, hırslıydık. İlk yarı atılacak kişi, ikinci yarı atıldı. Pozisyon bulduk, atamadık. O kırmızı karttan önce başka kırmızı kart vardı. Sırtını döndü, gitti. Yapacak bir şey yok, hep bize karşı oluyor.” dedi.

DESTANOĞLU: “İNANILMAZ, ANLAM VEREMİYORUM”

Kaleci Ersin Destanoğlu ise, “Maça çok iyi başlayamadık ama plan vardı, onu sahaya yansıtmaya çalıştık. Yeterince yansıtamadık. Bir kırmızı kart pozisyonu var. İnanılmaz! Trabzon’da Fener’de çağırırlar, VAR nasıl çağırmadı! Anlam veremiyorum! Adamı ilk yarı atması lazım, atmıyor. Osimhen’in pozisyonu var. Anlamıyorum. İzleyip de geldim. İnanılmaz, inanılmaz, anlam veremiyorum! O dakikadan sonra 10 kişi kalmaları da bir şey ifade etmiyor. Yere yatıyorlar. Kırmızı kartlar, sarı kartla es geçiliyor. Anlam veremiyorum. Cidden anlam veremiyorum. Millete verilmiyor, bize veriliyor. Maçın önüne geçti hakem.” ifadelerini kullandı.

