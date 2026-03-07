Sergen Yalçın Derbi Sonrası Alevli Açıklamalarda Bulundu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Galatasaray karşısında sahadan 1-0 yenilgiyle ayrılarak namağlup serisini sonlandırdı. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbinin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

MAÇTA ŞANSIZLIKLAR YAŞANDI

Yalçın, yaşanan skora dair, “Üzüldük. Derbiler önemlidir. Skor bizim moralimizi bozdu, üzdü doğal olarak. İlk yarı bir şey oynanmadı. Osimhen’in bir anlık yan toptan gol attı. İkinci yarı biz oynadık, pozisyonlar bulduk ama çeviremedik. Şanssızlık…” şeklinde konuştu.

KARTLARDA HESAP HATALARI VAR

Futboldaki kurallara ve hakem hatalarına değinen Yalçın, “İşin başka tarafı var. Futbolun kuralları var, sarı ve kırmızı kartlar var. Bu kartlar hakemin cebinde. VAR diye bir hakem var. Ona müdahale et diyorlar. Sane 20. dakikada atılmalı. Osimhen atılmalı ikinci yarı. Trabzon’da Bilal’i atıyorsun, Fenerbahçe maçında Orkun’u atıyorsun. Burada atamıyorsun. Nasıl olacak bu işler!” dedi.

FUTBOLDA SİYASET VURGUSU

Yalçın, hakemlerin tutumunu da eleştirerek, “Futbol artık bana göre çok siyasi oldu. Fenerbahçe derbisine ilk defa bir hakem geldi. Bugünkü hakem ilk derbisinde. Pozisyonlarda hakem ‘bir şey yok’ diye ellerini kaldırıyor sürekli, ne yaptığını bile bilmiyor. Osimhen’in ikinci sarısında adam bakmamak için kafasını çeviriyor. Normal değil.” ifadelerini kullandı.

KURALLARA UYMAYAN UYGULAMALAR NET

Yalçın, maçlardaki kuralların uygulanmadığını ve bunun komik duruma yol açtığını vurgulayarak, “Kazanırsın kaybedersin bu olur. Çok komik geliyor bana. Bu kadar siyaset. Dünya kadar eurolar harcanıyor, çok büyük paralar harcanıyor. Çok çaba sarf ediyorlar. Bunların çiftliği değil burası.” dedi.

KARARLARDAKİ AÇIKLAR

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un hakem kararlarından etkilenmesine dikkat çeken Yalçın, “Beşiktaş var, Fenerbahçe var, Trabzonspor var. Bunlar normal değil, doğal akışa uygun değil. İkinci sarı karttan adamı nasıl atmazsın! Adamı 20. dakikada nasıl atamazsın! Senin işin bu. TFF seni bunun için göndermiş. Kuralları uygula demiş. Kurallar var oyunda. Hakem ve VAR’daki arkadaşlar kuralları uygula. ‘Bilal’e kural var, Orkun’a kural var, bunlara kural yok. Pes diyorum pes! Galatasaray kazandı, tamam ama bu biraz komik oldu, biraz komedi oldu.” şeklinde sözlerine son verdi.